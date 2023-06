Oppositie Limburg vindt plannen nieuwe coalitie vooral vaag

De oppositiepartijen in de Limburgse Provinciale Staten waren vrijdag eensgezind over de plannen van het nieuwe bestuur: die zijn volgens hen te vaag. Het coalitieakkoord staat vol “doodgeslagen compromissen”, in de woorden van grootste oppositiepartij, de PVV.

Volgens Statenlid René Claassen van die partij heeft voortrekker van formatie BoerBurgerBeweging (BBB) “alle voordelen van de overwinning weggegeven”, verwijzend naar het feit dat BBB bij de verkiezingen in één klap de grootste partij werd in de Limburgse Staten. Hij concludeert uit het coalitieakkoord dat de partij zich door de samenwerking met VVD, CDA, PvdA en SP heeft “geconformeerd aan de mainstream”. Er worden volgens hem dan ook “geen echte keuzes gemaakt”.

In de Statenzaal van het gouvernement aan de Maas benadrukte Annetje Schoolmeesters van BBB dat het voor haar vooral om samenwerking gaat. In het akkoord zijn meerdere plannen alleen als zogenoemde ‘hoofdlijnen’ opgesteld, die later verder worden uitgewerkt. Schoolmeesters riep de Statenleden dan ook op te zoeken naar “wat ons bindt hier in de Statenzaal”.

Maar met die woorden namen oppositiepartijen van verschillende politieke kleuren geen genoegen. Zo vroeg Marlou Jenneskens van D66 zich af of de provincie met de plannen vooruitgaat of niet. “We hebben geen idee.” Volgens haar worden “fundamentele moeilijke keuzes nog niet gemaakt”.

Ook GroenLinks noemde het “volstrekt onhelder” waarvoor de coalitie kiest. Zo staat in het akkoord dat leefgebieden van dieren en planten over vier jaar “verbeterd” zijn, evenals bijvoorbeeld de kwaliteit van het water en die van het openbaar vervoer. Maar, zo vroeg GroenLinkser Thea Jetten zich af: “hoe veel beter?” Dré Peters van Lokaal Limburg riep de coalitie op: “laat snel zien wat uw plannen zijn.”