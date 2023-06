Staatssecretaris Van Rij: doet pijn om CDA op dit niveau te zien

Het kost meer tijd om het CDA uit het slop te trekken “dan we gehoopt hadden”, zegt staatssecretaris en voormalig partijvoorzitter Marnix van Rij. “Het doet altijd pijn als je je partij op dit niveau ziet.” Het verhaal van zijn partij klopt, meent Van Rij. Maar er is wel een betere strategie nodig. Daar moet het CDA zich deze zomer over buigen.

“Ik ben door en door CDA’er. Dit is niet een niveau waar wij op willen blijven”, zegt de bewindsman vrijdag. Dit weekeinde gaat de CDA-top in gesprek over de koers van de partij. Daar hoort volgens Van Rij ook de zichtbaarheid van het CDA bij.

Die discussie gaat breder dan alleen de kritiek vanuit de partij op CDA-leider Wopke Hoekstra, vindt Van Rij. “We zitten in een politiek landschap dat zeer versnipperd is. We hebben een politieke partij die op een dieptepunt zit. Dan gaat het om je koers, je zichtbaarheid. Dan gaat het niet om één persoon.” Wat de partij zelf, de Tweede Kamerfractie en het CDA-smaldeel in het kabinet hebben gedaan, “is niet voldoende” om de partij weer op de kaart te zetten, ziet Van Rij.

De bewindsman, die in het roerige jaar 2021 voorzitter was van het CDA, denkt dat de problemen onder meer te maken hebben “met de landelijke uitstraling van het CDA”. Van Rij nam het stokje over van voormalig voorzitter Rutger Ploum, die opstapte vanwege de nederlaag van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen. Toen was er veel intern gedoe binnen het CDA, waarover regionale afdelingen hun onvrede uitten.

Inmiddels komen weer steeds meer berichten over ontevreden CDA’ers naar buiten, ook omdat de partij onderhandelingen over de stikstofafspraken in de coalitie steeds uitstelt. Van Rij erkent dat er “werk aan de winkel” is, maar hij wil dat zijn partij op een rustige manier tot oplossingen komt. “Je kan heel overhaast allerlei beslissingen nemen. Maar je zou echt even de koppen bij elkaar moeten steken.” Dat gaat deze zomer gebeuren. Hij hoopt op een positieve uitkomst. “Wat ook niet helpt, is doormodderen, elkaar verder de put in praten.”