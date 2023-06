Toezichthouder adviseert kabinet: sluit Groningenveld dit najaar

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert het kabinet om dit najaar het Groningengasveld al helemaal te sluiten, in plaats van per 1 oktober 2024. De enorme vertraging van de versterkingsoperatie en de vergoeding van bevingsschade leiden tot gezondheidsschade bij inwoners van het bevingsgebied. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) moet daarom de onzekerheid wegnemen, vindt de toezichthouder.

Het kabinet kondigde vorige week aan dat de gaswinning uit Groningen dit najaar stopt. Maar het gasveld wordt pas in het najaar van 2024 echt gesloten: bij een strenge winter én problemen met gasopslagen kan de gaswinning volgend jaar nog naar het ‘waakvlamniveau’ worden gebracht. Het SodM bevestigt dat Vijlbrief het advies heeft gekregen voordat dit besluit is genomen. Maar de staatssecretaris “moet verschillende belangen tegen elkaar afwegen”, aldus een woordvoerster.

Vanwege de onzekere internationale situatie, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, is het opstarten tot waakvlamniveau achter de hand gehouden, zei Vijlbrief eerder. Dat kan alleen in “bepaalde, zeer uitzonderlijke situaties”.

Het SodM wijst er in zijn advies op dat “een deel van de bewoners stressgerelateerde gezondheidsklachten ontwikkelt, waaraan mensen vroegtijdig kunnen overlijden”, zoals blijkt uit onderzoek.