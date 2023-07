Grote afvaardiging kabinet naar slavernijherdenkingen

Ministers en staatssecretarissen willen zaterdag een signaal afgeven door aanwezig te zijn bij veertien slavernijherdenkingen in Nederland, de Caraïbische eilanden en Suriname: het kabinet neemt dit verleden zeer serieus. Zo geven zij meer gewicht aan de excuses die koning Willem-Alexander volgens ingewijden zal uitspreken voor dit verleden bij een herdenking in Amsterdam, in het bijzijn van premier Mark Rutte.

Ongeveer de helft van het kabinet laat zich zaterdag zien bij een slavernijherdenking. De meeste andere bewindslieden gaven vrijdag al acte de présence bij een plechtigheid.

Precies 150 jaar geleden kwam een einde aan de slavernij onder Nederlands bewind. Daarom zijn in Nederland en daarbuiten bijzondere vieringen van Keti Koti, wat ‘ketenen verbroken’ betekent in de Surinaamse taal Sranantongo. Dit is tevens het begin van de herdenkingsperiode in teken van het slavernijverleden.

De gemeentes Middelburg en Vlissingen en de provincie Zeeland zullen elk excuses aanbieden voor hun rol in deze geschiedenis. Vicepremier Carola Schouten zal bij de herdenking in Middelburg zijn.

Ministers Rob Jetten (Klimaat en Energie) en Conny Helder (Langdurige Zorg) wonen een bijeenkomst bij in het stadhuis van Den Bosch. Deze eerste herdenking van het slavernijverleden van de gemeente wordt ingevuld met muziek, toespraken en een plengoffer. Dat laatste behelst een ritueel waarbij met een vloeistof wordt gegoten ter nagedachtenis aan een overledene, god of geest. Bij de viering van Keti Koti in Haarlem zal minister Kajsa Ollongren (Defensie) een toespraak geven. Ministers en staatssecretarissen leggen in Nederland ook bezoeken af in Almere, Harderwijk, Leiden en Den Haag.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) bezoekt herdenkingen op Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba en is daarvoor van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op pad. Op de andere eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn eveneens bewindslieden aanwezig. Vicepremier Wopke Hoekstra is bij een herdenking in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo.