Honderden lopen mee in kleurrijke optocht Keti Koti Amsterdam

Bij het stadhuis in een regenachtig Amsterdam hebben zich enkele honderden deelnemers gemeld voor de Bigi Spikri, een feestelijke optocht rond de herdenking van het afschaffen van de slavernij. Een flink deel gaat daarbij gekleed in traditionele kleurrijke kledij. De optocht, die wordt geleid door een brassband, begon even voor 11.00 uur.

Bigi Spikri is een kleurrijke optocht in traditionele kledij om de afschaffing van de slavernij te herdenken en te vieren. Het is een Surinaamse traditie en betekent letterlijk ‘grote spiegel’. Tijdens de optocht op 1 juli 1863 liepen de tot slaaf gemaakten die hun vrijheid terug hadden met kleurrijke kleding door de straten van Paramaribo. In de etalageruiten van winkels konden ze zichzelf bewonderen.

“Ik doe mee om mijn steun te geven. Ik doe elk jaar mee, en omdat ik afstammeling ben van een slaaf en mijn voorouders er direct mee te maken hadden,” zegt een deelneemster aan de optocht. “En om eerlijk te zijn, ik voel me vandaag vrij. Dit is een belangrijke dag voor me.”

Op het plein voor het stadhuis in de hoofdstad hangen de vlaggen van Nederland, Suriname, CuraƧao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba halfstok. Door heel Nederland wordt zaterdag tijdens Keti Koti de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd.