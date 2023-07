Kabinet heeft in MRS nieuwe ‘gesprekspartner’ Schiphol

Met de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) heeft het kabinet officieel een nieuwe “gesprekspartner” en adviseur over de luchthaven. Dat laat verantwoordelijk minister Mark Harbers weten bij de officiĆ«le installatie van de raad. MRS volgt de Omgevingsraad Schiphol op, nadat was geconcludeerd dat het poldermodel niet meer werkte.

De MRS, met CDA’er Eddy van Hijum als voorzitter, zegt gevraagd en ongevraagd advies te gaan uitbrengen aan bijvoorbeeld Harbers. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verplicht daarop te reageren.

“Als kabinet willen we een nieuwe balans bereiken tussen de leefomgeving rondom Schiphol enerzijds, en aan de andere kant het economische belang van Schiphol voor Nederland”, reageert Harbers. “Daarvoor is het belangrijk dat we regelmatig in gesprek gaan met de omgeving, en in de MRS hebben we vanaf vandaag die gesprekspartner.”

“Inmiddels lijkt ook het kabinet zich bewust van de noodzaak om keuzes te maken”, zegt Van Hijum over de in zijn ogen noodzakelijke groeibeperking van Schiphol. “Over de verdere toekomst van de luchthaven Schiphol is een brede maatschappelijke en politieke discussie nodig. De MRS wil het kabinet helpen om een nieuwe balans tussen vliegverkeer en leefkwaliteit te vinden.”

Voor iedere regio rond Schiphol zijn bewonersvertegenwoordigers gekozen, die voor vier jaar zijn benoemd. Het team wordt ondersteund door experts en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zoals reizigersvereniging Rover.