Zeeland en Middelburg spreken excuses voor slavernijverleden uit

De provincie Zeeland en de gemeente Middelburg hebben zaterdag op Keti Koti zoals aangekondigd excuses gemaakt voor de rol van beide overheden in het slavernijverleden. Namens de provincie sprak Han Polman, de commissaris van de Koning, die excuses uit. Burgemeester Harald Bergmann deed dat namens Middelburg.

Zaterdagmiddag maakt in Vlissingen burgemeester Bas van den Tillaar namens die gemeente ook excuses. Van den Tillaar was ’s ochtends aanwezig bij de Keti Koti-viering in Middelburg, maar hij wil de excuses voor het slavernijverleden in eigen stad uitspreken.

Middelburg en Vlissingen speelden in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw een belangrijke rol in de slavenhandel. Vanuit die steden vertrokken honderden schepen naar Afrika om daar mensen tot slaaf te maken en ze aan de andere kant van de Atlantische Oceaan in de Nederlandse koloniën als handelswaar te verkopen.

De herdenking van het slavernijverleden en de viering van de afschaffing daarvan, 150 jaar geleden, begon in Middelburg op het Abdijplein. Daar werden eerst drie vlaggen – van Zeeland, Suriname en een gecombineerde vlag van de eilanden – halfstok gehangen. Vervolgens gaven minister Carola Schouten, Polman en Bergmann speeches in de Nieuwe Kerk.

De commissaris noemde de Zeeuwse betrokkenheid bij de slavenhandel “systematisch en structureel”. De bestuurders van toen hadden “een groot aandeel in deze systematische en gruwelijke ontmenselijking van tienduizenden mensen”, aldus Polman. “Daarvoor bied ik namens het provinciebestuur van Zeeland haar oprechte excuses aan. Aan hen die hebben geleden onder het handelen van onze rechtsvoorgangers: de tot slaaf gemaakten, hun nazaten en aan de mensen die de gevolgen van het onrecht van toen vandaag nog ervaren.”

De burgemeester van Middelburg zei dat “de stad en inwoners” financieel hebben geprofiteerd van “de handel in mensen”. Bergmann: “Het stadsbestuur heeft destijds direct én indirect een belangrijke rol gespeeld bij deze mensonterende praktijken. Dit heeft geleid tot heel veel verdriet en aanzienlijk menselijk leed, dat tot in de huidige generaties doorwerkt. Namens het college van Middelburg bied ik daarvoor mijn oprechte excuses aan.”

Na de speeches werden bij het Zeeuws Slavernijmonument in Middelburg vier kransen gelegd en de vlaggen op het Abdijplein in de top gehesen, als start van de Keti Koti-viering.