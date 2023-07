Bij een woning in Eindhoven is in de nacht van zondag op maandag een explosie geweest. De ontploffing was rond 04.00 uur bij een huis aan de Jan van Eyckgracht en zorgde voor schade aan de voordeur. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt.

De politie heeft een onderzoek ingesteld, roept getuigen op zich te melden en vraagt mensen die opnames hebben gemaakt van het voorval die ter beschikking te stellen.