Rechtbank behandelt strafzaak over levering zelfdodingsmiddel

De 30-jarige Alex S. staat maandag terecht voor het leveren van het dodelijke Middel X aan mensen die dat bij hem hadden besteld. Zeker tien van deze mensen gingen volgens justitie daadwerkelijk over tot zelfdoding. Eindhovenaar S. heeft daarmee volgens het Openbaar Ministerie het verbod op hulp bij zelfdoding overtreden.

Het werkelijke aantal mensen dat is overleden na gebruik van het door S. geleverde middel is mogelijk hoger, maar justitie stelt alleen vervolging in voor de zaken waarin het bewijs het sterkst is.

De verdachte is lid van Coƶperatie Laatste Wil (CLW), de organisatie die pleit voor verregaande zelfbeschikking rond het overlijden. Hij is geen arts of medicijnexpert. Volgens CLW heeft hij aan 2200 leden van die club het middel X geleverd en in totaal zelfs aan zo’n 10.000 mensen.

Justitie vervolgt S. ook nog voor witwassen en het verhandelen van medicijnen zonder vergunning. S. zou bij het zelfdodingsmiddel ook een antibraakmiddel hebben geleverd, zodat mensen het beter konden binnenhouden.

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag en dinsdag uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. De officier van justitie zal tijdens die behandeling met een strafeis komen. De verdachte riskeert een jarenlange celstraf.

Sympathisanten van S. hebben aangekondigd dat ze voorafgaand aan de rechtszaak een demonstratie gaan houden. Daartoe is opgeroepen door de zogeheten Steungroep Dappere Burgers.