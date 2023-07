Geen treinen in Noord-Nederland, elders mondjesmaat treinen

Het treinverkeer van en naar Noord-Nederland blijft voorlopig platliggen vanwege de forse schade die storm Poly daar heeft aangericht. Dat melden de NS en ProRail. Het gaat om het treinverkeer van NS in Overijssel, Groningen, Friesland en Drenthe.

Voordat in die provincies weer NS-treinen kunnen rijden, moet de schade eerst worden hersteld. Het is onduidelijk hoe lang dat gaat duren.

In delen van Noord-Holland en Utrecht wordt het treinverkeer de komende uren stapsgewijs weer opgestart. Volgens de NS gaat het om “thuisbrengtreinen” die vooral zijn bedoeld om gestrande reizigers naar hun bestemming te brengen.

Onder meer tussen Amsterdam en Schiphol, Utrecht en Hilversum gaan “mondjesmaat” weer treinen rijden, zegt de NS. Hetzelfde geldt voor de trajecten tussen Utrecht en Amersfoort, Den Helder en Alkmaar en de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam. Volgens de NS zijn deze trajecten inmiddels “schadevrij en veilig” verklaard.

Eerder op woensdagmiddag gingen de eerste regionale treinen weer rijden op trajecten waar het treinverkeer vanwege storm Poly was stilgelegd. Zo zijn de Connexxion-treinen van de Valleilijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen weer opgestart. Hetzelfde geldt voor de treinen van Arriva tussen Emmen en Zwolle.

Tussen Zwolle en Enschede rijden ook de sprinters van openbaarvervoerbedrijf Keolis weer, liet ProRail eerder al weten. Ook de Keolis-treinen tussen Zwolle en Kampen kunnen weer rijden.

De NS begon woensdagmiddag met het controleren van het spoor op schade. Daarbij rijden lege treinen stapvoets over door de storm getroffen trajecten, om de schade in kaart te brengen. ProRail zegt dat het spoor woensdagmiddag ook lopend is gecontroleerd.

De NS en ProRail raden mensen aan om hun reis kort voor vertrek te plannen of op zoek te gaan naar alternatief vervoer. NS-reizigers die woensdagochtend waren gestrand vanwege de storm en kosten moesten maken om thuis te komen, kunnen aanspraak maken op compensatie. Ze kunnen daarvoor vanaf donderdag terecht op de website van de NS.