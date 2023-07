Tramverkeer in Amsterdam donderdag onzeker

Het is nog onzeker of er donderdag in Amsterdam weer trams kunnen rijden, laat een woordvoerder van het GVB weten. “Er is gewoon veel schade.” Overal in de stad waren bovenleidingen van trams losgeraakt. Als gevolg van storm Poly legde het vervoersbedrijf het tramverkeer in de loop van de dag stil.

Monteurs werken de hele nacht door om alles te repareren. “Er wordt hard gewerkt maar het is nog niet zeker of ze morgen rijden”, zei de woordvoerder woensdag.

Reizigers krijgen het advies om de app of de website van het GVB in de gaten te houden. De metro rijdt wel en ook de pont vaart. Het busvervoer wordt langzaam weer opgestart.