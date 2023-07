Van der Burg over migratieplan: we gaan er vrijdag uitkomen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) gaat ervan uit dat het kabinet vrijdag een besluit neemt over een migratiepakket waar al maanden over wordt gesproken. Zowel hij als zijn partijgenoten premier Mark Rutte en minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) ontkennen dat er sprake is van een crisissfeer in het kabinet.

Dat zeiden de drie VVD’ers voor aanvang van een nieuw overleg over een totaalplan om grip op migratie te krijgen en vooral de asielinstroom omlaag te brengen. Bewindslieden van andere partijen, zoals CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra, zeiden dat het geen zin heeft om te speculeren over een mogelijke crisis, die door de VVD zou worden aangejaagd.

Hoekstra en zijn partijgenoot Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) erkennen dat het moeilijke gesprekken zijn, maar vinden dat dit kabinet het aan zijn stand verplicht is om er samen uit te komen. “Ik zeg: laten we alles op alles zetten om met elkaar in alle redelijkheid tot een oplossing te komen en een weg in het midden zien te vinden”, zei De Jonge. Dat de gesprekken al maanden duren laat volgens Hoekstra zien dat het “moeilijk en ingewikkeld” is en dat de vier partijen verschillend denken over oplossingen.

Woensdag werd duidelijk dat het kabinet onder grote druk staat om tot overeenstemming te komen over een migratiepakket. Haagse bronnen sluiten niet uit dat het kabinet over de asielaanpak kan vallen.

Rutte en Yeşilgöz waren bij aankomst op het ministerie van Algemene Zaken stellig: er is geen sprake van een crisis, het is een gewoon, maar wel belangrijk overleg met vier constructieve partijen die er met elkaar uit willen komen, bezworen zij. Rutte wil niet speculeren over de toekomst van zijn kabinet.

“We zijn goed op weg en ik zie dat iedereen constructief is, dus ik heb er alle vertrouwen in”, zei Yeşilgöz. Zij leidt de gesprekken over een migratiepakket in het kabinet. Van der Burg deelt dat vertrouwen.

Volgens vicepremier Sigrid Kaag (D66) is er “de goede wil om eruit te komen” en wat D66 betreft woensdagavond nog. Vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) zei te hopen dat het kabinet woensdagavond “al een heel eind kan komen”.