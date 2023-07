Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft alle operaties van vrijdag afgezegd om een stroomstoring. Bij werkzaamheden in de buurt van het gebouw is een stroomkabel geraakt. De acute zorg draait wel gewoon, laat het ziekenhuis weten.

De afspraken op de poliklinieken gaan vrijdagochtend en aan het begin van de middag niet door.