Urgenda: val kabinet over asielbeleid is roekeloos

Een crisis creëren over het asielbeleid is volgens duurzaamheidsorganisatie Urgenda roekeloos. Directeur Marjan Minnesma noemt de klimaatcrisis “de grootste crisis waar wij mee te maken hebben”, als reactie op de val van het kabinet. En om die crisis aan te pakken is politiek leiderschap nodig.

“Na jaren van uitstel is in de laatste jaren eindelijk een begin gemaakt met het verduurzamen van onze economie”, reageert Minnesma. “Het laatste dat dit land nu nodig heeft is een vleugellam demissionair kabinet, verkiezingen en vele maanden van onderhandelingen. Die tijd hebben we simpelweg niet.”

“Het gaat op dit moment slechts over de vraag hoe wij met een paar duizend mensen, die vanuit gevaarlijke gebieden in de wereld met hun familie herenigd willen worden, omgaan. Daar een crisis over creëren is roekeloos. Dit land heeft politiek leiderschap nodig. Geen theater”, aldus de Urgenda-directeur.