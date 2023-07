PvdA-leider Kuiken wil niet met ‘onbetrouwbare’ Rutte in kabinet

PvdA-leider Attje Kuiken noemt demissionair premier Mark Rutte “onbetrouwbaar” en “uitgeregeerd”. Ze wil dan ook niet met hem in een kabinet. Of datzelfde geldt voor samenwerking met zijn partij VVD, wil Kuiken nog niet zeggen. Ze zegt zich eerst te willen richten op het ledenreferendum over samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks.

GroenLinks-leider Jesse Klaver wilde desgevraagd nog niet ingaan op samenwerking met Rutte. De leden van beide partijen stemmen vanaf maandag over een gezamenlijke lijst en een gezamenlijk programma voor de Tweede Kamerverkiezingen die dit najaar worden gehouden.

Nederland heeft behoefte aan een linkse premier, vinden de twee partijen die overigens al langer nauw samenwerken. Maar wie PvdA en GroenLinks straks als premierskandidaat naar voren schuiven, is nog onduidelijk. Kuiken noch Klaver wilde zeggen of zij beschikbaar zijn. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe leden van twee verschillende partijen straks een lijst en een programma kunnen samenstellen, maar volgens PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent is het wel mogelijk om dat te regelen volgens de regels van de partijen. Dit kan omdat het een uitzonderlijke situatie is, aldus Sent.