Hermans neemt deze week beslissing of ze lijsttrekker wil worden

Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD, gaat deze week besluiten of ze de lijst van haar partij wil aanvoeren bij de komende verkiezingen. Ze zegt eerst het aangekondigde vertrek van Mark Rutte nog te willen verwerken.

Hermans twijfelt of een felle lijsttrekkersstrijd een goed idee is. Ze denkt dat dat niet bij de VVD past. Ze voegt daaraan toe dat de partij een persoon moet kiezen “die na al deze jaren-Rutte onze partij een volgende fase in kan leiden”.

Of zij die persoon is, zal Hermans dus snel moeten beslissen. Het VVD-bestuur komt nog deze week met een voordracht.