Peiling: Omtzigt en Dijkhoff favorieten voor premierschap

Pieter Omtzigt en Klaas Dijkhoff zijn bij kiezers favoriete kandidaten voor het premierschap. Dat meldt EenVandaag op basis van een peiling onder 18.076 mensen die lid zijn van het opiniepanel van het nieuws- en actualiteitenprogramma. Minder kiezers zijn enthousiast over Caroline van der Plas als premier, aldus EenVandaag.

De peiling is gehouden nadat demissionair premier Mark Rutte maandag had aangekondigd te vertrekken uit de landelijke politiek. Tussen de 18.076 panelleden zitten 2486 VVD-stemmers. Volgens EenVandaag is het onderzoek na weging representatief voor leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek (56 procent) vindt het acceptabel als het onafhankelijke Kamerlid Omtzigt het stokje van Rutte over zou nemen. Dat vinden zowel kiezers van bijvoorbeeld JA21 en BBB, maar ook van SP en GroenLinks. Voormalig VVD-minister en Kamerlid Dijkhoff krijgt steun van iets minder van de helft van de ondervraagden (46 procent).

Minder deelnemers (29 procent) vinden BBB-leider Van der Plas acceptabel als opvolger van Rutte. “Tegenstanders kunnen zich niet vinden in haar standpunten en ook wordt door velen genoemd dat ze nog niet genoeg ervaring heeft in de politiek om ons land op het internationale toneel te vertegenwoordigen”, meldt EenVandaag.

33 procent van de ondervraagden vindt VVD-Justitieminister Dilan Yeşilgöz een acceptabele nieuwe premier, en 29 procent vindt dat van PvdA-prominent en Eurocommissaris Frans Timmermans. Verder vinden de deelnemers aan het onderzoek het belangrijk dat de nieuwe minister-president daadkrachtig, verbindend en eerlijk is, en dat hij of zij ervaring heeft in de politiek.

Het aangekondigde vertrek van Rutte uit de landelijke politiek markeert een einde van een tijdperk. Rutte was met zijn bijna dertien jaar in het Torentje de langstzittende premier.