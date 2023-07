Rietlandschap moet natuur in en rond Naardermeer versterken

De natuur rond het Naardermeer wordt de komende jaren natter gemaakt waardoor een uitgestrekt rietlandschap ontstaat dat de kwaliteit van de natuur en het water verbetert. Het beschermde natuurgebied in het Gooi tussen Muiderberg, Naarden, Hilversumse Meent en Weesp moet daardoor aantrekkelijker worden voor vogelsoorten als de purperreiger, blauwborst en grote karekiet. Ook bijvoorbeeld otters en reeën kunnen daarvan profiteren.

Het Naardermeer is het eerste gebied dat Natuurmonumenten na haar oprichting in 1906 aankocht. Het gebied is daarmee het eerste Nederlandse natuurreservaat, maar het is momenteel niet nat genoeg om allerlei planten- en dierensoorten te laten floreren. Sommige soorten dreigen zelfs te verdwijnen.

De provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn maandag begonnen met het natuurversterkingsproject, dat ongeveer drie jaar duurt. Het werk bestaat uit baggeren en het weghalen van stuwen en dammen om later het waterpeil meer te laten meebewegen met bijvoorbeeld het weer. Ook worden stuwtjes en keerschotten in sloten aangepast ter voorbereiding op het nieuwe flexibele waterpeil. Verder worden her en der kades opgehoogd.

Het gebied blijft een kleinschalig, open landschap met grasland en begrazing. De waterstanden en effecten daarvan worden nauwkeurig in de gaten gehouden en jaarlijks besproken met omwonenden.