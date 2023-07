Rutte: goede verhoudingen kracht van de Nederlandse politiek

Ook als politieke tegenstanders elkaar in de haren vliegen over maatschappelijke thema’s, is het belangrijk dat de persoonlijke banden onderling goed blijven, vindt premier Mark Rutte. Hij reageert op de warme woorden van veel politieke tegenstanders over zijn aanstaande vertrek. De demissionair premier spreekt van “buitengewoon plezierige verhoudingen” met fractievoorzitters. Dat is volgens hem “de kracht van het Nederlands parlement”.

Zelf zegt hij goede banden te hebben met de hele Tweede Kamer: “Van Lilian Marijnissen tot Geert Wilders en iedereen ertussenin.” Hij benoemde zelfs specifiek de vriendschap met PVV-leider Wilders. Dat is bijzonder, benadrukt Rutte. Toen in politiek Den Haag werd gevraagd om een nieuwe politieke cultuur, gaf de afzwaaiende VVD-leider ook aan dat hij dat lastig zou vinden. Zo’n cultuur vraagt namelijk om hard inhoudelijk debat, en Rutte zegt de onderlinge relaties graag goed en vriendelijk te houden.

Veel politici stonden stil bij het tijdperk Rutte, waar straks een einde aan komt. Het leek soms wel alsof ze nu al afscheid nemen, grapte Rutte. “De kist staat nog boven de grond. Ik ga pas weg als er een nieuw kabinet is.”