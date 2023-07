Van der Plas pleit voor overheid ‘met gepaste afstand tot erf’

Vooruitblikkend op de verkiezingen pleit BBB-voorvrouw Caroline van der Plas voor een “overheid als een betrokken buur waar je op kunt rekenen, maar die ook gepaste afstand bewaart tot het persoonlijke erf.” Zij poneert daarbij de term “noaberstaat”, verwijzend naar het woord voor buren in onder meer het Twents en Achterhoeks.

In de kortdurende regeerperiode van kabinet-Rutte IV is de BoerBurgerBeweging van een partij met één zetel in de Tweede Kamer uitgegroeid tot een politieke concurrent voor onder meer de VVD. Partijleider Van der Plas looft demissionair premier Mark Rutte als harde werker, maar schetst ook meteen haar ideaalbeeld van de politiek na het tijdperk van de vertrekkende premier.

De overheid moet zich wat Van der Plas betreft bezighouden met “de basis van het leven” en niet met “de waan van de dag”. “Het gaat om de huizen waarin geleefd kan worden, banen die zekerheid geven, gezondheidszorg die toegankelijk is, de bus die gewoon stopt in de straat, het zwembad dat open kan blijven, veilig over straat kunnen gaan, je rekeningen kunnen betalen.”

Ondernemers zijn de “pinautomaat van de overheid” geworden, vindt Van der Plas, die hiermee een belangrijke kiezersgroep voor de VVD aanspreekt. Zij krijgen volgens de politica regels opgelegd “die ze wel willen uitvoeren, maar niet kunnen uitvoeren”. Dat gebeurt volgens de voorvrouw van BBB bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbeleid.