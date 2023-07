VVD-top komt deze week met voordracht voor opvolging Rutte

Het hoofdbestuur van de VVD en de regionale bestuurders komen deze week bijeen om een kandidaat-lijsttrekker te kiezen nu partijleider Mark Rutte vertrekt, meldt partijvoorzitter Eric Wetzels. Hij zegt dat hij “enorm veel respect heeft voor dit moeilijke besluit” van Rutte.

“Mark heeft onze partij zeventien jaar met ongeĆ«venaarde toewijding en vastberadenheid geleid en ons land ruim dertien jaar als premier gediend”, schrijft Wetzels in een verklaring. “Wij zijn diep dankbaar voor zijn buitengewone bijdrage aan de VVD en aan ons land.”

Naast de voordracht van het landelijk bestuursoverleg (lbo) is het ook voor andere VVD-leden mogelijk om zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap. Dat is zo geregeld in het reglement van de liberalen. Het bestuur is nu bezig om te kijken hoe dat proces er precies uit gaat zien. Daarna pas komt de kieslijst aan de orde, zegt een woordvoerder van het bestuur.