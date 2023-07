De Lange: vraag beschikbaarheid CDA-leiderschap is voor na zomer

CDA-delegatieleider in het Europees Parlement Esther de Lange staat “op dit moment niet vooraan in de rij voor het partijleiderschap”. De vraag of zij eventueel beschikbaar is, nu CDA-voorman Wopke Hoekstra de volgende verkiezingen niet beschikbaar zal zijn als lijsttrekker, “is iets voor na de zomer”, zei De Lange desgevraagd in Straatsburg.

Volgens De Lange houdt Europese wetgeving over natuur en landbouw haar momenteel “erg bezig”. Ze volgt “met één oog” de ontwikkelingen in politiek Nederland, zegt ze. Woensdag stemt het EU-parlement over de omstreden natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans, waar de christendemocraten fel tegen zijn. Zij willen dat de wet over herstel van flora en fauna terug naar de tekentafel gaat.

De Lange is sinds 2007 Europarlementariër namens het CDA, dat in het Europees Parlement deel uitmaakt van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP). Sinds 2014 is zij vice-voorzitter van de EVP-fractie.