Massamoord in Srebrenica voor 28e keer herdacht

De genocide van juli 1995 in de enclave Srebrenica wordt dinsdag in Den Haag voor de 28e keer herdacht. Bij de herdenking is volgens het programma onder meer de Bosnische ambassadeur, Almir Šahović, aanwezig.

Liesje Schreinemacher, de demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zal spreken en ook de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Ook worden de namen van de slachtoffers van de massamoord voorgelezen.

Voorafgaand aan de herdenking is een vredesmars ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Deze tocht start in de loop van de ochtend in Wassenaar en leidt langs de Scheveningse gevangenis, het voormalig Joegoslaviëtribunaal en het Vredespaleis en eindigt op het Lange Voorhout, waar de herdenking is.

Srebrenica wordt gezien als een van de pijnlijkste gebeurtenissen in de recente Nederlandse geschiedenis en als de ernstigste oorlogsmisdaad in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat beschermden de enclave tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Maar Dutchbat III werd overlopen door Bosnisch-Servische eenheden. Na de inname zijn circa 8000 Bosnische moslimmannen en -jongens vermoord door de Bosnische Serviërs.