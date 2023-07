Yesilgöz denkt na over mogelijke opvolging van Rutte

Justitieminister Dilan Yesilgöz zegt nog niet te weten of ze een gooi gaat doen naar het VVD-partijleiderschap, nu Mark Rutte heeft aangekondigd dat hij de politiek verlaat na de vervroegde verkiezingen. De sinds dit weekend demissionaire bewindsvrouw zegt tegen de NOS dat ze “nog helemaal geen antwoord” heeft op de vraag of ze Rutte wil opvolgen.

“Daar ben ik zelf nog over aan het nadenken. Op dit moment ga ik daar helemaal niet zoveel over zeggen”, zei Yesilgöz glimlachend. Ze vindt dat “het grote stappen zijn; dus dat moet je goed wegen ja.” Ook wil ze niet zeggen of ze is benaderd door het partijbestuur en regionale VVD-bestuurders, die bezig zijn met een voordracht aan de leden. Zij zouden daar deze week uitsluitsel over geven. De minister noemt het wel “heel eervol” dat ze door mensen wordt genoemd als mogelijke opvolger.

Oud-defensieminister Jeanine Hennis wil de VVD-lijst niet gaan trekken, zo heeft de huidige VN-gezant in Irak tegen RTL Nieuws gezegd. Ook oud-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft klip-en-klaar gezegd dat hij geen interesse heeft in het partijleiderschap van de liberalen, zo gaf hij aan tijdens Op1.