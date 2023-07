Mensen moeten weer beter leren omgaan met tijd

Het afgelopen half jaar liep het ziekteverzuim in Nederland hard op. Uit cijfers van ArboNed en HumanCapitalCare blijkt dat stress en stres gerelateerde klachten hier debet aan zijn. Klachten voortkomend uit stress zijn vaak langdurig. De cijfers van het verzuim in Nederland werd vergeleken met de cijfers van verzuim van voor de coronapandemie en deze bleken nu zo’n 13 procent hoger te zijn. Volgens HumanTotalCare (waar zowel ArboNed als HumanCapitalCare onder vallen) zal die groei alleen maar doorzetten. De krapte die heerst op de arbeidsmarkt speelt een grote rol in deze cijfers.

Door personeelstekorten is de werkdruk in veel sectoren hoog. Deze werkdruk leidt tot verzuim, welke weer leidt tot meer werkdruk en op die manier wordt een vicieuze cirkel gecreëerd. HumanTotalCare bevestigt dat aan dit verzuim door stress iets gedaan kan worden. Anders is dat aan kort verzuim door bijvoorbeeld een griep.

Zelf leren omgaan met tijdstekort

Het kan goed zijn dat men al zelf stappen kan ondernemen om stress op het werk te verminderen. Meer dan eens hebben mensen het gevoel dat zij hun werkdag efficiënter hadden kunnen besteden. Om de dag beter te kunnen indelen of efficiënter te kunnen werken is het leren omgaan met tijd geen overbodige luxe. Steeds meer mensen kiezen daarom voor het volgen van een Time Management Training.

In zo’n training leert men om minder aandacht te besteden aan zaken die minder urgent zijn zodat je meer tijd over houd voor zaken die wel urgent zijn. De effecten zijn dan dat men merkbaar werk aflevert dat hoger is in kwaliteit én dat men dat ontspannen kan bewerkstelligen. Bovendien geeft het leren van timemanagement rust in het hoofd, aangezien men aandacht leert te besteden aan hetgeen wat jouw aandacht echt honderd procent verdient. Al het andere zijn bijzaken.

Wat houdt timemanagement eigenlijk in?

Timemanagement is een groot, overkoepelden term voor bijvoorbeeld het leren plannen, omgaan met stress en werkdruk, maar ook het leren zeggen van nee en assertiever worden. Op het eerste oog lijken zulke onderwerpen niet altijd verbonden, maar vaak komt het één voort uit het andere. Een training op dit vlak kan daarom vaak ook niet voor iedereen precies hetzelfde zijn. Zo’n managementtraining wordt in overleg samengesteld met in het achterhoofd de behoefte van de cursist. Door maatwerk in dergelijke trainingen kan iedereen op zijn of haar behoefte en niveau volgen.

Wat kan men nu direct al doen?

Er zijn een tal van kleine veranderingen die men direct kan doorvoeren, waardoor efficiënter werken word gestimuleerd. Denk aan het wegwerken van de overvolle mailbox. Men moet niet elke mail direct beantwoorden, maar beter is het inplannen van een moment waarop iemand zijn of haar hele mailbox afgaat. Het bijhouden van een takenlijstje is ook een actie die direct in de praktijk gebracht kan worden. Met kleine stapjes als deze, wordt efficiënter werken het verslagen van werkdruk en stress al meer werkelijkheid.