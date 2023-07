Toezichthouder moet namen onderzochte biobedrijven openbaar maken

Toezichthouder Skal Biocontrole moet de namen van 209 biologische bedrijven die niet voldoen aan de regels openbaar maken. Dat stelt de Raad van State in een uitspraak, nadat mediabedrijf RTL een beroep had gedaan op de voormalige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Skal wilde de namen niet publiceren omdat het de bedrijven onevenredig zou benadelen. RTL vocht dat besluit eerder al met succes aan bij de rechtbank.

De Raad van State houdt de uitspraak van de rechter deels in stand. Zo oordeelde de rechtbank begin 2022 dat de namen van 227 openbaar gemaakt moesten worden. Maar volgens de raad is bij achttien van die bedrijven ten onrechte een “ernstige of kritieke afwijking” van de regelgeving geconstateerd.

Skal is in Nederland verantwoordelijk voor het certificeren van biologische bedrijven. De stichting voert inspecties uit om te controleren of de gecertificeerde bedrijven nog voldoen aan de regels voor biologische bedrijfsvoering en activiteiten.

Skal heeft altijd aangevoerd te willen voorkomen dat de bedrijven onevenredig benadeeld zouden worden, een belang dat zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking, aldus de stichting. Zo zouden bedrijven in de landbouwsector steeds vaker het doelwit zijn van activistische milieugroepen. Bij openbaarmaking zou de context van veel van de door Skal geconstateerde afwijkingen bovendien wegvallen.

Ook komt bij 206 van de bedrijven de familienaam in de bedrijfsnaam terug. Openbaarmaking zou dan ook inbreuk maken op de “eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer”, een grond op basis waarvan een Wob-verzoek geweigerd mag worden. Zo zouden bijvoorbeeld ook de woonadressen van families te achterhalen zijn.

Maar volgens de Raad van State gaat dat niet op, en heeft de rechtbank “terecht overwogen dat openbaarmaking van de bedrijfsnamen niet afhankelijk mag zijn van de omstandigheid of een bedrijf ervoor kiest zijn eigen familienaam daarvoor te gebruiken”. De raad stelt dan ook dat het een vrije keuze is om de familienaam als bedrijfsnaam te gebruiken.