Vierdaagsefeesten maken meer plaats voor mensen met beperking

Stichting Vierdaagsefeesten ruimt dit jaar tijdens de feesten in Nijmegen meer plaats in voor mensen met een beperking. Zo staan er begeleiders klaar om mensen met beperkt of helemaal geen zicht door de drukte te leiden. In het stadscentrum staan 22 toiletten voor mindervaliden en bij de vuurwerkshow boven de Waal op zondagavond zijn zestig plaatsen ingericht voor mensen met een beperking en een begeleider. Er is ook plaats voor mensen die aan een auto gebonden zijn, aldus de organisatie.

De Vierdaagsefeesten trekken jaarlijks zo’n 1,6 miljoen bezoekers. Het centrum van Nijmegen puilt elke dag uit. Vanuit een speciale regiekamer houden organisatie en politie de massa in de gaten, zodat plekken die te druk worden afgesloten kunnen worden. Voor mensen met een beperking valt het niet mee om in de drukte een plekje te vinden, aldus de organisatie, terwijl de Vierdaagsefeesten juist voor iedereen toegankelijk willen zijn.

Er is al enkele jaren geĆ«xperimenteerd met een groepswandeling langs tientallen podia voor de speciale doelgroep. De wandeling is uitgebreid en vindt dit jaar op donderdag plaats. Zaterdag staat de Special Social Club op de Waalkade met dj’s en muziek. Voor sommige activiteiten is aanmelding vooraf noodzakelijk via Vierdaagsefeesten.nl. De Vierdaagsefeesten zijn van 15 tot en met 21 juli.