Overijssel legt nieuwe landbouwgedeputeerde restrictie op

De provincie Overijssel heeft de nieuwe landbouwgedeputeerde Maurits von Martels een restrictie opgelegd. Von Martels wordt onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), maar dat geldt niet voor de regio Vechtdal, aangezien hij daar zelf als boer actief is. Om belangenverstrengeling te voorkomen, is de verantwoordelijkheid voor dat gebied neergelegd bij een andere gedeputeerde, Martijn Dadema. Voor de andere vijf PPLG-gebieden in Overijssel is Von Martels wel het eerste aanspreekpunt.

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten werd woensdag benoemd en geïnstalleerd. Zoals gebruikelijk heeft een commissie getoetst of alle kandidaten voldoen aan de eisen, onder meer op het gebied van integriteit en mogelijk onverenigbare nevenactiviteiten. Met Von Martels is afgesproken dat hij als “mogelijk belanghebbende” niet over het gebiedsproces in Vechtdal gaat.

Von Martels heeft een agrarisch bedrijf in de buurt van Dalfsen, gelegen in die regio. Tot voor kort was de 62-jarige BBB’er melkveehouder. Omdat geen van zijn zoons het bedrijf wil overnemen en hij als gedeputeerde aan de slag gaat, heeft Von Martels onlangs al zijn koeien verkocht. Mogelijk komen daarvoor paarden in de plaats.

Von Martels, voormalig Tweede Kamerlid van het CDA, krijgt als gedeputeerde in Overijssel onder meer landbouw, natuur en de PPLG-coördinatie onder zijn hoede. In het coalitieakkoord wordt gedwongen onteigening van boeren ten behoeve van stikstofreductie of natuuruitbreiding uitgesloten. Von Martels denkt dat de komende jaren wel heel wat boeren zelf besluiten om te gaan stoppen. “Van de boeren boven de 55 jaar heeft 60 procent geen opvolger. Je zult zien dat heel veel bedrijven autonoom stoppen. Deze stoppers bieden bedrijven die wél doorgaan nieuw perspectief, daar ben ik heilig van overtuigd. Het is één grote puzzel die opgelost kan worden door puzzelstukjes te verplaatsen, mits we daar de tijd voor krijgen.”

Dat Von Martels de “taal van de boeren” spreekt, is volgens hem een groot voordeel. “Ik weet wat ze voelen en meemaken. Dat gaat hopelijk in mijn voordeel werken om deze portefeuille op een goede manier in te vullen.”

Zijn ambitie om nog eens terug te keren in de Haagse politiek heeft Von Martels opzijgezet nu hij als landbouwgedeputeerde in ‘zijn’ Overijssel aan de slag gaat. Al wil de BBB’er, die een nauwe band heeft met Caroline van der Plas, ook niets uitsluiten.