Ook CDA’er Van Rij laat politiek Den Haag achter zich

Staatssecretaris Marnix van Rij (CDA) gaat, net als inmiddels steeds meer bewindspersonen, weg uit politiek Den Haag. Hij laat aan De Telegraaf weten dat het tijd is voor een nieuwe generatie. “Ik denk graag op de achtergrond mee”, zegt de bewindsman.

Van Rij (62) had niet alleen een belangrijke kabinetspost als staatssecretaris die over belastingen en de Belastingdienst ging, maar is ook voor het CDA een prominent figuur. Hij was in crisistijd interim-partijvoorzitter en speelde ook achter de schermen een grote rol voor zijn partij. Na het vertrek van Kamerlid Pieter Omtzigt uit het CDA, moest Van Rij de door gedoe verscheurde partij weer bij elkaar krijgen.

Ook de afgelopen anderhalf jaar van dit kabinet, waarin CDA-partijleider Wopke Hoekstra als minister van Buitenlandse Zaken vaak in het buitenland zat, hield Van Rij zich veel bezig met partijaangelegenheden.