Bonden: verplichte inzet agent in azc ten koste van veiligheid

Politiebonden zijn bang dat de veiligheid in Nederland in het geding komt als agenten verplicht worden ingezet bij aanmeldcentra voor asielzoekers in Ter Apel en Budel. Dat zeggen voorzitters Jan Struijk van de Nederlandse Politiebond (NPB) en Xander Simonis van de Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV) woensdag in een reactie op het bericht van De Telegraaf.

De korpsleiding wil agenten elders in het land verplicht diensten laten draaien vanwege onderbezetting bij de politie bij de aanmeldcentra. Dat zou wel pas gebeuren als te weinig agenten zich vrijwillig hebben aangemeld voor de diensten. Om meer mensen over te halen om zich vrijwillig op te geven, is onder meer de dagvergoeding verhoogd van 35 euro naar 90 euro per dag. Volgens de politiebonden heeft de mogelijke verplichting voor veel onrust veroorzaakt bij de achterban.

“De onrust is er omdat agenten van hun werk worden gehaald om daar ingezet te worden”, zegt Jan Struijk van NPB. “Het is al hartstikke druk met zaken die er nu spelen. Zeker nu het zomerseizoen er is, met meer geweldsincidenten op het strand en weinig agenten vanwege de vakantie.”

Ook Simonis vraagt zich af of de verplichting niet ten koste gaat van de veiligheid. “Het raakt direct de burgers en de veiligheid. We hebben al een personeelsgebrek.” Bovendien noemt hij de verhoging van de dagvergoeding een charmeoffensief dat vragen oproept bij de vaste medewerkers van de politie die in de aanmeldcentra werken. “Zij willen weten waarom zij die vergoeding van 90 euro niet krijgen, dat geeft gedoe.”

Een woordvoerder van de korpsleiding laat weten nog niet in de fase van verplichting te zijn beland en dat vrijwilligheid de voorkeur heeft. Volgens haar kan het gebeuren dat ander werk op de langere baan wordt geschoven als agenten worden aangewezen om naar de aanmeldcentra te gaan.

De woordvoerder begrijpt dat er nog veel vragen zijn rondom de maatregel. In een intern bericht zegt de korpsleiding zich te realiseren dat het om een lastige opgave gaat, zeker nu de zomerperiode is begonnen. “We vragen nogal wat van onze mensen”, zegt de woordvoerder. “We moeten alles op alles zetten om te zorgen dat het goed loopt in de aanmeldcentra.”