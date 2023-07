Vierdaagse-programma scoort in vooravond NPO 1

Het Gevoel van de Vierdaagse, het jaarlijks terugkerende KRO-NCRV-programma rond de Nijmeegse Vierdaagse, is dinsdag goed uit de startblokken gekomen. Bijna 1,1 miljoen mensen stemden op NPO 1 af voor het verslag van de eerste dag van het wandelevenement, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Fons de Poel is net als eerdere jaren weer presentator van Het Gevoel van de Vierdaagse. Hij krijgt dit keer hulp van Sosha Duysker en Tim Hogenbosch.

Ook op primetime noteerde NPO 1 goede cijfers: een herhaling van Tussen Kunst en Kitsch was met bijna 1,4 miljoen mensen het best bekeken programma. De Avondetappe had daarna een publiek van bijna 1,3 miljoen kijkers. Op RTL 4 was B&B Vol Liefde goed voor 929.000 kijkers en op SBS6 trok De Oranjezomer het meeste publiek: 743.000.