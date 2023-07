Vierdaagse telt nog ruim 40.000 deelnemers

Nog ruim 40.000 wandelaars mogen donderdag starten voor de derde dag van de Vierdaagse. Woensdag vielen 1788 lopers uit. Zij zijn op de tweede loopdag niet meer aan de start verschenen of moesten onderweg in het Land van Maas en Waal opgeven.

De organisatie van de Vierdaagse verlengde woensdag aan het eind van de middag de tijd waarop de laatste lopers binnen moesten zijn. Dat gebeurde omdat het wandellegioen oponthoud had in de binnenstad van Nijmegen, waar woensdag het lhbtiq+-feest Roze Woensdag plaatshad. Aan het eind van dat feest liep een Pride richting het finishterrein van de Vierdaagse aan de Wedren en lopers kwamen daarachter vast te zitten.

In het begin van de tweede wandeldag waren er ook problemen in Wijchen. De Markt daar is een bekend knelpunt, waar alle afstanden bij elkaar komen. De Vierdaagse-organisatie maakte voor het eerst een omleiding klaar voor gebruik, maar dat bleek op het allerlaatste moment toch niet nodig, aldus marsleider Henny Sackers. Het maakt duidelijk dat de parcoursen van de Vierdaagse niet geschikt zijn voor meer dan 45.000 wandelaars. Omdat nogal wat liefhebbers geen startkaart kunnen krijgen wordt elk jaar gevraagd om meer plaatsen, maar volgens Sackers is dat onmogelijk.

Het Rode Kruis heeft het dit jaar erg druk met blaarbehandelingen. Vooral na binnenkomst op de Wedren meldden zich opvallend veel wandelaars bij de blarenprikkers. Woensdag aan het begin van de avond waren er al meer dan tweeduizend blaarbehandelingen uitgevoerd en dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar, aldus de hulpdienst.

Omdat dinsdag de wachttijden opliepen tot meer dan twee uur zijn er woensdag meer mensen ingezet. Volgens het Rode Kruis lopen de wandelaars dit jaar wat sneller dan andere jaren en lopen ze door met blaren totdat ze weer in Nijmegen zijn. Daarvoor is geen echte verklaring, want hoewel het dinsdag in de middag erg warm werd, was het woensdag prima wandelweer. Voor donderdag wordt regen voorspeld, zodat het Rode Kruis het meenemen van droge sokken aanraadt. Met natte sokken ontstaan eerder blaren.