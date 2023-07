Amsterdam investeert 7,5 miljoen in voorkomen jeugdcriminaliteit

Het stadsbestuur van Amsterdam steekt de komende jaren 7,5 miljoen euro extra in jongerenwerk. Dat moet ervoor zorgen dat minder jongeren in de criminaliteit belanden. Het geld gaat vooral naar wijken waar het het hardst nodig is, zo maakt het college donderdag bekend.

Volgens wethouder Sofyan Mbarki (Jongerenwerk) zijn de maatregelen nodig omdat een steeds grotere groep jongeren last heeft van mentale en fysieke problemen en omdat steeds meer jongeren al op jonge leeftijd openstaan voor criminaliteit. “De leefwereld van jongeren is de afgelopen jaren veranderd. We zien verharding op straat en toenemende mentale problemen onder jongeren. Het jongerenwerk kan een belangrijke rol spelen in de aanpak hiervan”, aldus Mbarki.

Volgens de wethouders is het jongerenwerk nu nog te veel versnipperd en moeten organisaties beter met elkaar gaan samenwerken. “Door de toename van bijvoorbeeld zzp’ers is het verloop hoog en wordt er geen duurzame relatie opgebouwd met jongeren in bepaalde wijken.” Met zo’n duurzame relatie kunnen jongerenwerkers, maar ook leraren en wijkagenten, ervoor zorgen dat het met een deel van de jongeren over een paar jaar weer goed gaat, denkt de wethouder. “Zij hebben soms laagdrempelig een duwtje in de juiste richting nodig.”

Met de miljoeneninvestering moet het jongerenwerk effectiever georganiseerd worden, met meer expertise en moeten meer jongeren worden bereikt. Ook komt er meer aandacht voor het werk op school en online. Om dat voor elkaar te krijgen wordt de komende tijd een zogeheten Amsterdamse Jongerenwerk Academie opgericht.