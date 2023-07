Grote brand in zorgboerderij in Alphen aan den Rijn

In een gezondheidszorginstelling in Alphen aan den Rijn heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. De brand brak rond 01.30 uur uit in de rieten kap. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur in Boerderij Valkendam aan de Kortsteekterweg te bestrijden. De bewoners zijn door aanwezige bedrijfshulpverleners geƫvacueerd en elders ondergebracht.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is rond 02.30 uur het sein brand meester gegeven. De achterzijde van het gebouw moet als verloren worden beschouwd, het voorste deel heeft rook- en waterschade opgelopen. De bewoners kunnen niet terugkeren naar hun onderkomen en voor hen wordt opvang geregeld. Om hoeveel mensen het gaat is nog onduidelijk.