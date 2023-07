Intocht Vierdaagse in Nijmegen komt op gang

De intocht van de 105e Vierdaagse in Nijmegen komt op gang. Steeds meer lopers arriveren op het finishterrein op de Wedren in Nijmegen. Om te voorkomen dat het daar te druk wordt, is dit terrein vrijdag voor iedereen behalve Vierdaagselopers afgesloten.

Vlakbij het terrein is een locatie ingericht voor mensen die lopers op de eindstreep willen toejuichen. Op de St. Annastraat in Nijmegen, tijdens de intocht ook wel Via Gladiola genoemd, is vrijwel geen plek meer voor binnenhalers, zegt de organisatie van de Vierdaagse.

De organisaties van de Vierdaagse en van de Vierdaagsefeesten waarschuwen dat het mobiele bereik in Nijmegen vrijdag kan haperen door de enorme mensenmassa die voortdurend telefoons gebruikt. Soms valt het bereik helemaal weg en ook komen apps niet altijd aan. Voor de Vierdaagseweek worden elk jaar veel extra masten geplaatst, maar dat is op vrijdag niet genoeg. Er is een speciale Vierdaagse App om een loper onderweg te kunnen volgen. Daarvoor moet die wandelaar dan wel gps aanzetten op de telefoon. Dat bleek de oorzaak van een klacht over dat de speciale app niet werkte, zegt de woordvoerster van de Vierdaagse.

Rijkswaterstaat waarschuwt voor grote verkeersdrukte rondom Nijmegen. Doorgaand verkeer door de stad is wegens de Vierdaagse-intocht niet mogelijk. Er gelden omleidingen, maar vrijdagmorgen was er al oponthoud van meer dan een halfuur op de A73. Mensen die vanuit de richting Arnhem met de trein naar Nijmegen willen komen, moeten er rekening mee houden dat er tot halverwege vrijdagmiddag door een defecte bovenleiding minder treinen rijden tussen Arnhem en Elst, halverwege Nijmegen.