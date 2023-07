Vierdaagsefeesten in Nijmegen weer ‘heel gezellig druk’

Terwijl de meeste lopers van de afgelopen dagen ongetwijfeld allang op een oor liggen, is het in Nijmegen volgens een woordvoerster tijdens de Vierdaagsefeesten donderdagavond nog steeds “heel gezellig druk”. “Op dag zes van zeven is er wederom sprake van een uitermate goede sfeer.”

Vrijdag finishen de Vierdaagselopers na de vierde dag op rij hun tocht over 30, 40 of 50 kilometer te hebben afgelegd. “Iedereen die nog een beetje kan lopen gaat dan de stad in”, aldus de woordvoerster. “Je ziet dan dat beide evenementen, de Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten, samenkomen.”

Donderdagmiddag werd de Innovatie-award uitgereikt aan Smaakmarkt, dat met twaalf foodtrucks en podia in de stad staat. Smaakmarkt kreeg de prijs uit handen van wethouder John Brom van Nijmegen wegens onder meer de gezamenlijke koeling die dit jaar wordt gebruikt in plaats van twaalf afzonderlijke exemplaren. Die wordt door een gezamenlijke leverancier bevoorraad en dat scheelt veel transportbewegingen en dus CO2-uitstoot, aldus de voorlichtster.

Gerechten die bij Smaakmarkt te koop zijn, zijn voorzien van gegevens over de CO2-uitstoot die ze veroorzaken. Dat levert soms verrassende uitkomsten op. “Zo veroorzaakt een vegetarische pizza met mozzarella meer uitstoot dan een wrap met kip. Het geeft mensen inzicht in hun keuzes en leidt tot een stukje bewustwording”, aldus de festivalorganisatie.

Naar de Vierdaagsefeesten komen ongeveer 1,5 miljoen bezoekers.