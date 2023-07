Door een ongeluk op de A12 bij Ede in de richting van Arnhem is dinsdag iemand overleden. De snelweg is in deze richting afgesloten. Het gaat om een ongeluk met een auto en een vrachtwagen, dat gebeurde rond 12.10 uur.

In de richting van Utrecht is de linkerrijstrook dicht wegens schade, aldus Rijkswaterstaat.

De politie meldt op X, voorheen Twitter, onderzoek te doen naar wat er precies is gebeurd.