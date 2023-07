OM eist 240 uur werkstraf tegen acteur Thijs Römer in zedenzaak

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 240 uur tegen acteur Thijs Römer vanwege drie onlinezedendelicten die hij zou hebben gepleegd. Daarnaast eiste de officier van justitie ook 90 dagen gevangenisstraf waarvan 89 dagen voorwaardelijk met proeftijd van 1 jaar. De 44-jarige acteur wordt ervan verdacht zich tussen 2015 en 2017 schuldig te hebben gemaakt aan onlinezedendelicten met drie meisjes die destijds minderjarig waren. Römer was dinsdag zelf aanwezig in de rechtbank in Assen, waar hij toegaf “een grens over” te zijn gegaan.

Die ene dag hoeft Römer niet naar de gevangenis vanwege de dagen dat hij verhoord is. Ook eist de officier van justitie dat Römer zich verplicht onder behandeling moet stellen bij De Waag, het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

De officier van justitie acht bewezen dat de acteur de drie slachtoffers in de leeftijd van 14 tot 16 jaar heeft verleid tot ontuchtige handelingen. Hij heeft via chats op social media naaktfoto’s naar de slachtoffers gestuurd. Ook stuurden de slachtoffers naaktfoto’s en -video’s naar Römer. Daarom wordt hem eveneens het bezit van kinderporno ten laste gelegd.

Römer bekende dinsdag in de rechtbank dat hij met destijds minderjarige meisjes in appgroepen heeft gesproken over “seksualiteit, over masturbatie”. Ook heeft hij hun tips gegeven over hoe zij zichzelf moesten vingeren. De vermeende slachtoffers gaven aan tegen Römer op te kijken en zich bijzonder te voelen door het persoonlijke contact dat zij met hem hadden. De eerste van drie vermeende slachtoffers beweerde door Römer gedwongen te zijn om seksueel getinte foto’s, filmpjes en spraakberichten naar de acteur te sturen. Römer ontkende dat er sprake is geweest van dwang.

Over het tweede vermeende slachtoffer zei Römer dat hij haar “vervelend” en “hijgerig” vond. Met haar zou hij nauwelijks een-op-eencontact hebben gehad, dat contact liep vooral via een appgroep waar ook het eerste vermeende slachtoffer in zat. De acteur zou de derde vrouw om een naaktfoto hebben gevraagd. Römer zei daar niets van te weten. De acteur gaf wel toe “een enkele keer sekstalk” met de vrouw te hebben gevoerd. Voor die seksueel getinte berichten die Römer haar destijds heeft gestuurd zei hij zich nu “diep te generen”.

Een van de drie vermeende slachtoffers deelde haar ervaringen met de acteur in het voorjaar van 2022 al via social media. Destijds ontkende Römer de verhalen en dreigde hij met een tegenaangifte vanwege laster en smaad. In een reactie via Twitter zei Römer ook dat de verhalen “als vader van een tienerdochter en weldenkend mens hem een brug te ver” gingen. In november maakte het OM bekend de acteur te gaan vervolgen.