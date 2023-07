Bewoners van een woning aan de Jagerslaan in Wassenaar zijn in de nacht van dinsdag op woensdag opgeschrikt door een explosie. Zij zagen na de knal rond 02.00 uur brand in de voortuin. Niemand raakte gewond.

De politie vermoedt dat een of meerdere verdachten zijn gevlucht in de richting van de Storm van ’s-Gravesandeweg. Er is nog niemand opgepakt.