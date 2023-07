Een fietser is woensdagochtend overleden op de Rijperweg in Middenbeemster nadat hij in het naastgelegen water terecht was gekomen. Er kwamen veel hulpverleners ter plaatse maar dat mocht niet meer baten, zegt een woordvoerder van de politie.

Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht. Middenbeemster ligt in de gemeente Purmerend (Noord-Holland).