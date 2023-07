Snellere deelscooters populairder sinds invoering helmplicht

Gebruikers van deelscooters kiezen sinds de invoering van de helmplicht vaker voor een snellere bromfiets dan voor een snorfiets. Dat laten deelscooteraanbieders Felyx en Check weten. Sinds 1 januari is het verplicht om een helm te dragen op snorfietsen, die maximaal 25 kilometer per uur kunnen en op het fietspad mogen rijden. Voor bromfietsen, met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur, gold die helmplicht al.

“Door de helmplicht zien wij een verschuiving van de snorfiets naar de bromfiets”, constateert een woordvoerder van Felyx. Nu ze sowieso een helm op moeten, zijn gebruikers van de elektrische deelscooters van het bedrijf geneigd om voor een snellere bromfiets te kiezen, zegt hij.

Bij Check wordt in steden waar zowel snor- als bromfietsen beschikbaar zijn inmiddels bij ongeveer de helft van de ritten voor een 45 kilometerscooter gekozen. Voor de invoering van de helmplicht was dat nog zo’n 30 procent, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Die toenemende voorkeur voor de bromfiets bleek ook uit een recente enquête van Check onder appgebruikers. Slechts ongeveer een derde van de respondenten zei een voorkeur te houden voor de snorfiets van 25 kilometer per uur.

Volgens de Check-woordvoerder verhoogt de helmplicht in het algemeen de drempel om een deelscooter te pakken. Ook Felyx ziet een afname in het gebruik van de scooters, hoewel dat volgens een woordvoerder ook andere oorzaken kan hebben. “Ook zien wij dat nu mensen gewend zijn aan de helm en dit ‘erbij hoort’, men toch weer sneller op een deelscooter stapt.”

Check laat verder weten dat de kosten voor het bedrijf zijn toegenomen door de helmplicht. Zo moesten er topkoffers op de scooters worden geïnstalleerd en moeten de helmen regelmatig worden schoongemaakt. “Verder zien we een toename in de diefstal van helmen. De betaalbaarheid voor de consument komt hierdoor onder druk te staan.”

Go Sharing, met deelscooters in onder andere Den Haag, Rotterdam en Groningen, was niet bereikbaar voor een reactie.