Wakker Dier: aantal vega-aanbiedingen stokt, meer vleesreclames

Het aantal speciale aanbiedingen van vleesvervangers in de supermarkten stagneert al sinds 2021, terwijl de hoeveelheid reclameacties met vlees in het afgelopen jaar juist steeg. Dat zegt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier, die de folders van de winkels structureel napluist. Het aantal vleesaanbiedingen is in 2022, na een eerdere daling, met 9 procent gestegen.

“Bijna iedereen is het erover eens dat we minder vlees moeten eten. Maar zolang supermarkten vlees blijven pushen, maken ze het consumenten wel heel moeilijk,” zegt Wakker Dier.

Coop, Lidl en DekaMarkt deden weliswaar minder vlees in de aanbieding dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar bij Jumbo, Hoogvliet, Picnic en Plus zag Wakker Dier het aantal vleesstunts stijgen.

Bij Albert Heijn, Lidl en DekaMarkt was het aandeel vega-aanbiedingen het hoogst, met respectievelijk 33, 28 en 27 procent.