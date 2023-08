Aanklacht tegen verdachte steekpartij Delft verzwaard naar moord

Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen de 32-jarige Juanito V. uit België, die wordt verdacht van het doodsteken van zijn ex-vriendin in Delft, verzwaard. Naast doodslag staat nu ook moord op de tenlastelegging. Dat betekent dat V. een vooropgezet plan zou hebben om de vrouw om het leven te brengen.

De wijziging, die strafverzwarend is, kwam donderdag aan de orde tijdens een tweede inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag. V. was daarbij niet aanwezig. Hij zit nog voor observatie in het Pieter Baan Centrum in Almere. Hij werkt daar mee aan het persoonlijkheidsonderzoek, aldus zijn advocaat.

De steekpartij vond plaats op zondag 5 februari aan de Frederik van Eedenlaan in Delft. Het 33-jarige slachtoffer werd met meerdere messteken omgebracht. Na zijn daad keerde de dader terug om nogmaals te steken. De 57-jarige moeder van het slachtoffer en de 55-jarige partner van de moeder, die de man tevergeefs probeerden weg te duwen, raakten bij de steekpartij zwaargewond. Dat beschouwt het Openbaar Ministerie als twee pogingen tot doodslag.

De verdachte uit het Belgische Heist-op-den-Berg, die na een achtervolging werd aangehouden, ondergaat in september nog eenmaal een verhoor bij de politie. Verder is het wachten op het rapport van het Pieter Baan Centrum. De rechtbank wil de zaak op 18 januari 2024 inhoudelijk behandelen. Daar gaat nog één voorbereidende zitting aan vooraf, op 12 oktober.