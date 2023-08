Kritiek op alcohol neemt toe, maar pubers mogen vaak toch drankje

Veel pubers van 16 of 17 jaar mogen alcohol drinken van hun ouders, al ligt de wettelijke grens voor het kopen van alcohol alweer bijna een decennium op 18 jaar. Van de ouders met 16- en 17-jarige kinderen die meededen aan een peiling van EenVandaag, staat 56 procent het toe dat hun kind weleens drinkt. Dat percentage is in vijf jaar niet veranderd, terwijl uit dezelfde peiling blijkt dat veel mensen wel in het algemeen kritischer zijn gaan denken over alcohol.

Alcoholgebruik levert zowel op korte als op lange termijn risico’s op. Wie te veel drinkt, kan bijvoorbeeld een alcoholvergiftiging oplopen, wat onder jongeren die op zoek gaan naar hun grenzen regelmatig voorkomt. Op de langere termijn kan drankgebruik schade veroorzaken aan diverse organen zoals de lever, de hersenen en de slokdarm. Al met één glas per dag stijgt de kans op kanker, waarschuwt KWF Kankerbestrijding. Door meer te drinken stijgt het risico. Het advies van de Gezondheidsraad luidt: “Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag”.

Twee derde van de ruim 28.000 ondervraagden uit het EenVandaag-onderzoek zegt zich de afgelopen jaren bewuster te zijn geworden van dit soort gezondheidsrisico’s. Ruim vier op de tien ondervraagden zijn naar eigen zeggen negatiever gaan denken over alcohol. Voor de meeste mensen (57 procent) is het drinken van alcohol toch vooral iets positiefs. Een biertje of een wijntje hoort bijvoorbeeld bij feest of ontspanning, vindt de meerderheid van de respondenten.

Aan de peiling deden 935 mensen mee die een kind van 16 of 17 jaar hebben. Die groep staat alcohol drinken dus nog wel in dezelfde mate toe als de ouders die vijf jaar terug werden ondervraagd over hun regels. In toelichtingen schreven ouders die toestaan dat hun puber alcohol drinkt bijvoorbeeld: “Als ik het verbied, gaat hij het bij vrienden of in een zuipkeet doen. Dan maar een biertje thuis zodat wij hem in de gaten kunnen houden.”

De leeftijdsgrens voor alcoholverkoop ging in 2014 omhoog van 16 naar 18 jaar. Jongeren onder de 18 mogen sindsdien geen alcoholische dranken meer kopen of bij zich hebben in het openbaar. Over thuis alcohol drinken staat niks in de wet; dat is aan ouders. De overheid raadt alcoholgebruik door jongeren wel sterk af.

Maatregelen tegen alcoholgebruik worden vaak als betuttelend gezien. Een kleine meerderheid is wel voor een totaalverbod op reclame voor alcoholische drank en voor waarschuwingsteksten op flessen en blikjes.