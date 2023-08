Een 16-jarig meisje is zaterdagmiddag neergestoken in het Zeeuws-Vlaamse Hulst. De politie heeft een 14-jarige jongen als verdachte opgepakt, laat een woordvoerder weten. Het slachtoffer is naar een dokter gebracht.

De dader vluchtte na het incident, maar kon kort daarop worden ingerekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld. “Voor enkele (jonge) getuigen is slachtofferhulp ingeroepen”, aldus de politie.