Ondanks regen ‘fantastische’ 26e editie van Canal Parade

De organisatie van de Canal Parade spreekt van een “fantastische” 26e editie. Ondanks de regenbuien die af en toe vielen, waren er toch veel toeschouwers langs de grachten van de stad. Het uitgedoste publiek was goed voorbereid met onder meer regenjassen, poncho’s en paraplu’s.

Het weer zorgde er wel voor dat het minder druk was op de kades dan andere jaren. Vooral langs de Prinsengracht richting de Vijzelstraat en de Leidsestraat stonden nog veel mensen. Volgens de woordvoerder van Pride Amsterdam was het “hartverwarmend” om te zien hoeveel mensen op de parade afkwamen. “Af en toe was er een buitje, maar dat voelde meer als een warme deken die over iedereen neerdaalde. Verder was het lekker weer.”

Hij spreekt van een geslaagde editie. “Er waren waanzinnige boten en het was gezellig druk. De energie op de boten was ook onverminderd. Hoe ze inspeelden op het thema zorgde echt voor kippenvel langs de kant.” Zowel op de boten als langs de grachten waren veel pridevlaggen, glitterkleren, hoedjes en sjaals te zien.

De botenparade is onderdeel van de tweeweekse Queer & Pride. Het thema is dit jaar #YouAreIncluded. Cornald Maas vormde samen met onder meer de Amsterdamse cultuurwethouder Touria Meliani en transgender vrouw en Miss International Queen 2023 Solange Dekker de jury van de Canal Parade. Deze jury beoordeelt elk jaar de deelnemende boten en kiest in drie categorie├źn winnaars: beste uitvoering, beste campagne/statement en beste verbeelding van het thema. De boot van ARTIS won in die eerste categorie. “Hier werd op de boot zelf veel gebruikgemaakt van echte natuur”, aldus juryvoorzitter Maas, die verwijst naar de planten en bloemen op de boot. Ook het thema vond de jury goed. De Amsterdamse dierentuin wilde met de boot duidelijk maken dat queer in de dierenwereld natuurlijk is.

De boot 3 Layers won, net als vorig jaar, in de categorie statement. “Er werden vragen gescandeerd zoals: ‘Wat doe je als mensen zich homofoob uiten? Wat doe je als iemand in elkaar wordt geslagen?’ Iedereen werd op die manier verantwoordelijk gehouden voor een verziekt klimaat. Dat was confronterend”, aldus Maas. De boot We Are Family verbeeldde het thema het beste. “Dit was de ultieme verbeelding van een zelfgekozen queer family”, vond de jury. “Het maakt niet uit wie je bent, je behoort altijd tot de familie van mensen bij wie je je veilig en geborgen voelt.”