Boekenmarkt Deventer weer zoals voor coronaperiode

De grootste boekenmarkt van Europa in Deventer is zondag voor het eerst weer zoals het evenement voor de coronaperiode was. Dat betekent dat de honderden kraampjes en stalletjes door de hele binnenstad van Deventer en langs de IJsselkade te vinden zijn. Vorig jaar was er ook een boekenmarkt, maar die was veel kleiner dan normaal, omdat veel handelaren zich in de nasleep van de coronamaatregelen niet hadden aangemeld.

De organisatie verwacht op de 33e Boekenmarkt ongeveer 650 kramen. Er hebben zich dertig nieuwe boekhandelaren aangemeld. Toch is het aantal kramen kleiner dan vroeger, toen er wel zo’n achthonderd boekenstallen waren. Dat komt volgens de organisatie omdat het aantal boekhandelaren, boekwinkels en antiquariaten in het hele land terugloopt.

De Deventer Boekenmarkt trekt elk jaar ruim 100.000 bezoekers. Wie met het openbaar vervoer wil komen moet er rekening mee houden dat er geen treinen rijden tussen Amersfoort/Apeldoorn en Deventer. Dat komt door onderhoudswerkzaamheden van de NS. Het vervoersbedrijf laat extra bussen rijden tussen Apeldoorn en Deventer. Vanwege de extra bussen is de Stationsstraat in Deventer zondag afgesloten. Er vaart zondag ook een pont over de IJssel van 07.00 tot 23.00 uur, zodat mensen ook vanaf de Gelderse kant van de rivier de boekenmarkt kunnen bereiken.

De Boekenmarkt begint om 09.30 uur, maar de liefhebbers staan meestal al uren eerder voor het toegangshek op de markt in Deventer.