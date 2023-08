In de nacht van zaterdag op zondag is een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Drentse Hoogeveen. De politie doet ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het incident.

De steekpartij vond rond middernacht plaats aan de Calkoenstraat. De politie is op zoek naar getuigen van het steekincident, er is nog niemand aangehouden.