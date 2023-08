Fremantle Highway klaar voor inspectie na voorbereidende acties

Bergingsbedrijven beginnen deze week met de inspectie van de Fremantle Highway, die sinds donderdagmiddag in de Eemshaven ligt. Het in de problemen geraakte vrachtschip is afgelopen weekend toegankelijk gemaakt voor onder anderen de bergers van maritiem dienstverlener Boskalis, dochterbedrijf SMIT Salvage en bergingspartner Multraship. Leendert Muller, managing directeur van Multraship, hoopt dat de bergers later op maandag of dinsdag kunnen starten met de werkzaamheden.

Dit weekend is onder meer verlichting aangebracht in het schip, waarop in de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli brand uitbrak. Ook is bluswater afgevoerd en is de boel schoongemaakt, zegt Muller. “Het moet veilig zijn voor mensen om het schip te betreden. Dus we hebben voorbereidende maatregelen getroffen.”

Veiligheidsregio Groningen laat weten dat de marinebrandweer zaterdagmiddag een laatste controle heeft verricht op de Fremantle Highway. “Er was al geen gevaar meer, maar tijdens die inspectie werd duidelijk dat er nu totaal geen gevaar meer is”, zegt een woordvoerder.

Dat betekent dat de weg vrij is voor specialistisch onderzoek en inspecties op de Fremantle Highway. Multraship-topman Muller zegt dat het om allerlei soorten onderzoek gaat, door verschillende partijen. “Bergers willen weten hoe ze het schip goed en veilig aan de eigenaar kunnen terugleveren, en of dat met of zonder lading moet gebeuren. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de oorzaak van de brand. Het is een breed spectrum.”

Om die reden verwacht Muller dat de inspecties en het onderzoek “heel lang” zullen duren. “Houd rekening met weken, voordat er meer duidelijk wordt.”