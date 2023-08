Voor het eerst krijgt Nederlandse nieuwe borstwand

Een 47-jarige vrouw uit Emmen heeft een kunstborstbeen en gedeeltelijke kunstribben gekregen. Het is de eerste keer in Nederland dat zo’n operatie is uitgevoerd, meldt het Universitair Medisch Centrum Groningen woensdag. De vrouw kreeg de protheses omdat haar eigen borstwand moest worden geamputeerd vanwege een bottumor van meer dan 10 centimeter groot.

De operatie vond plaats op 11 januari en duurde ongeveer zestien uur. De botprothese werd gemaakt van polyethyleen, een licht en toch stevig materiaal, door een bedrijf uit Australiƫ. Een speciaal stofje, permacol, beschermt het hart en de longen.

Na de operatie kreeg de vrouw last van een infectie op het implantaat. Het lukte niet om de bacterie weg te krijgen, en daarom moet ze de rest van haar leven antibiotica nemen. Drie maanden na de operatie mocht de Drentse naar huis.

De vrouw leed aan een zogeheten chondrosarcoom in haar borstbeen. De kwaadaardige tumor drukte haar hart tegen haar longen aan. Daardoor had de vrouw moeite met ademen.